De Lëtzebuerger war mat sengem Porsche deen drëttséiersten an huet sech nëmme missen hannert dem Julien Andlauer a Larry ten Voorde geschloe ginn.

Den Dylan Pereira wousst mat sengem Porsche 911 GT3 Cup ze iwwerzeegen an esou konnt sech de Lëtzebuerger fir d'Course um Sonndeg um Circuit vu Spielberg an Éisträich an der zweeter Rei virum Michael Ammermüller positionéieren.

© SPORTS NEWS Press Agency

D'Resultat vum Qualifying am Iwwerbléck

1. Julien Andlauer (F/BWT Lechner Racing), 1:30,457

2. Larry ten Voorde (NL/MRS GT-Racing), 1:30,672

3. Dylan Pereira (L/Momo Megatron Lechner Racing), 1:30,693

4. Michael Ammermüller (D/BWT Lechner Racing), 1:30,700

5. Igor Walilko (PL/MSG-Huber Racing Team), 1:30,781

6. Jaap van Lagen (NL/martinet by ALMERAS), 1:30,799

7. Florian Latorre (F/Fach Auto Tech), 1:30,835

8. Toni Wolf (D/Team Project 1 - Fach), 1:30,901

9. Ayhancan Güven (TR/martinet by ALMERAS), 1:30,901

10. Mikkel Pedersen (DK/Dinamic Motorsport), 1:31,033