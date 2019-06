Um Bord vun der Formel 1 an Éisträich ass den Dylan Pereira bei der 3. Manche vum Porsche Supercup de 7. ginn.

Dobäi war de Lëtzebuerger no enger gudder Leeschtung am Qualifying um Samschdeg e Sonndeg als 3. an d'Course gaangen. No enger Beréierung mat engem Kontrahent huet den Dyaln Pereira allerdéngs de Fuedem verluer, soudatt um Enn eng 7. Plaz an den Top10 erausgesprongen ass.

Gewonnen huet de Fransous Julien Andlauer, virum Däitsche Michael Ammermüller an dem Hollänner Larry ten Voorde.

Den Dylan Pereira läit no der Manche um Sonndeg am General op Plaz 11.