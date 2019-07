Beim 4. Laf vun der Autocross-Europameeschterschaft kënnt de Max Schanen op déi gutt 4. Plaz. Direkt hannendru kënnt de Kevin Peters op Plaz 5.

De Max Schanen huet en zimlech konstante Weekend zu Cunewalde an Däitschland hannert sech. Hie gouf an de Virleef all Kéiers de 5. an an der Halleffinall de 4ten. An der Finall ass hie vu Plaz 8 an d'Course gaangen, fir sech um Enn bis op Plaz 4 no vir ze kämpfen.

Fir de Kevin Peters war de Weekend méi schwiereg. Am zweeten Training hat hien en Accident, wouduerch d'Ophänkung um Buggy huet musse getosch ginn. Am Zäittraining koum du just eng 13. Plaz eraus. An de Qualifikatiounsleef ass et nees besser gelaf an et goufen eng 4., eng 3. an eng 2. Plaz. Domat war d'Qualifikatioun fir d'Halleffinalle geséchert. Do war et eng gutt 3. Plaz fir de Kevin Peters. An der Finall kënnt hien hannert dem Max Schanen dunn op déi 5. Plaz am

General.

Junior Buggy

De Bob Schanen hat e ganz animéierte Weekend. Am 1. Laf ass hien den 5. ginn... am zweete Laf war hien an en Accident verwéckelt a gouf just den 8ten. Am 3. Laf huet de Buggy du gestreikt an en ass um Virstart stoe bliwwen. D'Elektrik hat hien am Stach gelooss.

An der Halleffinall ass de Bob als 9. gestart an als 5. ukomm, wouduerch hie vu Plaz 10 an der Finall un den Depart gaangen ass. Hei konnt hie sech nach bis op Plaz 6 no vir schaffen.

Schonn den nächste Weekend heescht et nees Gas ginn, déi Kéier an Tschechien (Nova Paka).