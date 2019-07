Zenter 11 Joer vertrëtt en Grupp vu Schüler, Schülerinnen a Proffe vum Lycée des Arts et Métiers, Lëtzebuerg beim Shell Eco-Marathon.

D'Konkurrenz ass héich, well Unien an Héichschoule vun 28 Länner zu Brooklands an England vum 29. Juni bis de 5. Juli vertruede waren.

Dobäi ass d'Zil, sou mann wéi méiglech Energie op enger bestëmmter Distanz ze verbrauchen.

Vu Chassis a Karosserie, iwwer Motor, Rieder an Bremsanlag ass alles selwer entwéckelt.

Bei dëser Participatioun hat een eng Streck vu 14 km an enger Zäit vu maximal 39 Minutten zeréckzeleeën an enger limitéierter Unzuel vun 4 Wäertungsleef.

Eent vun eise Chaufferen hat beim leschte Wäertungslaf 540 km pro Liter Bensin gepackt. Dat entsprécht ongeféier der Distanz vu Lëtzebuerg op Berlin.

No deene 4 méigleche Leef hu mir d‘Resultat vum leschte Joer iwwertraff.