Um Norisring ass et de Weekend fir den Dylan Pereira beim Porsche Carrera Cup Däitschland net optimal gelaf.

De Lëtzebuerger Dylan Pereira hat de Weekend iwwer mat Motorproblemer u sengem Auto ze kämpfen. No der 11. Plaz um Samschdeg ass et e Sonndeg och net besser gaangen an hien ass net iwwert déi 18. Plaz erauskomm. Gewonne gouf d'Course vum Michael Ammermüller.

Am General steet de Lëtzebuerger op der 4. Plaz. Leader ass de Fransous Julien Andlauer.

Schreiwes vum Dylan Pereira:

Malgré les revers, le Luxembourgeois occupe la 4ème place du championnat

Ce week-end, Dylan Pereira a participé aux septième et huitième courses de la Porsche Carrera Cup Allemagne à Nürnberg.



Norisring est le seul circuit urbain du championnat et le plus petit de la saison, avec seulement 2 300 mètres de long et des temps d’environ 50 secondes par tour. Bien que les rues où les courses ont eu lieu soient plus larges qu’à Monaco, par exemple, ce circuit ne permet pas d’erreurs, car la piste est délimitée par des murs et tout glissement cause des dommages à la voiture. De plus, la surface n’est pas conçue spécifiquement pour la compétition, elle présente des irrégularités et l’asphalte est rugueux et glissant dans les zones de freinage, au bout des longues lignes droites.



Dylan Pereira n'avait jamais couru dans ce circuit et a eu des problèmes de moteur, qui ont conditionné ses performances tout au long du week-end.



Les essais chronométrés ont été très disputés, avec tous les pilotes réalisant des temps très près les uns des autres. Dylan Pereira, conditionné par la performance de sa Porsche 911 GT3 Cup, s’est classé à la 10ème place de la grille pour la première course, à seulement 0,341 seconde de la pole position, et à la 14ème place pour la seconde course, à 0,484 seconde du pilote le plus rapide.



Lors de la première course, le Luxembourgeois a eu des problèmes de moteur et, dans un circuit aussi court, où la moindre erreur pouvait mener à l'abandon, il a passé la ligne d'arrivée à la 11ème place et a recueilli cinq points pour le championnat.



Entre samedi et dimanche, les mécaniciens du team Lechner Racing ont essayé de résoudre le problème et la Porsche est sortie pour la piste réparée, mais sans essais.



Dans la deuxième course, Dylan Pereira a rapidement dépassé deux adversaires au départ. Au deuxième tour, il est monté à la 11ème place. Au quatrième tour, il a pris une touchette par derrière et est tombé à la dernière position, à quinze secondes de l'avant-dernier. Le Luxembourgeois n'a pas abandonné, a fait des tours rapides et est passé sur le drapeau à damiers à la 18ème place.



Dans un week-end à oublier pour Dylan Pereira, valent les cinq points accumulés pour les comptes du championnat. Le retour en force sera le week-end prochain, du 12 au 14 juillet, dans la quatrième course de la Porsche Mobil 1 Supercup à Silverstone, qui ouvrira le Grand Prix Britannique de Formule 1.