Géint de Spuenier war op senger Honda och e Sonndeg beim Grousse Präis vun Däitschland um Sachsenring kee Kraut gewuess.

De Marc Marquez huet e Sonndeg um Sachsenring an Däitschland seng 10. Victoire noeneen gefeiert an dat op eng dominant Aart a Weis. De spueneschen Honda-Pilot hat um Enn knapp 5 Sekonne Virsprong op de Maverick Vinales op Yamaha, Drëtte gouf de Cal Crutchlow op Honda.

An der WM-Wäertung steet de Marquez no 9 vun 19 Courssen mat 185 Punkten un der Spëtzt. Do hannendru kënnt den Andrea Dovizioso mat 127 Punken.