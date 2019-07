E Sonndeg ass de Gil Linster zu Sophia am Bundesstaat North Carolina seng 1. Oval Course an der Super Late Model PRA Series gefuer an ass de 4. ginn.

D'Super Late Model PRA Series ass eng Serie fir Nowuessfuerer, fir spéider an der Nascar Serie kënnen unzetrieden. Bei senger Première ass de Gil Linster an der Nuecht op e Sonndeg um Caraway Speedway zu Sophia am Bundesstaat North Carolina op déi 4. Plaz gefuer. Wéinst ugekënnegtem Reen waren nëmmen Top-Teams, déi ëm d’Meeschterschaft an ëm d’Primë fueren, um Depart.

Dem Gil Linster säin Teamchef a Besëtzer vum Auto, den Aaron Brown, war ganz zefridde mam Lëtzebuerger senger 5. Plaz am Training. Den Auto vum TGS Competition Team mam Gil Linster loung an der Course déi ganzen Zäit ënner deenen Éischten. Um Enn gouf de Lëtzebuerger de 4. a seng séierste vun 125 Ronne war nëmme 17 Honnertstel méi lues wéi dem Vainqueur seng. „Et war bis elo déi schwéierst Course vu menger Karriär“, esou eng éischt Reaktioun vum Gil Linster. "Ech hunn immens vill Erfahrunge gesammelt, 125 Ronne si laang an och nach nuets“, sou nach de Lëtzebuerger. Nieft e puer Courssen zu Vernay stinn op d'mannst nach 2 weider Courssen an den USA um Programm.