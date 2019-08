3 Ronne viru Schluss konnt hien de Verstappen nach iwwerhuelen, dee soumat no der Victoire am Qualifying 2. gouf.

An der Formel 1 stoung um Sonndeg mam Grousse Präis vun Ungarn déi 12. Course vun der Saison um Programm. Vir déi éischte Kéier a senger Karriär goung de Max Verstappen no senger Victoire am Qualifying vun der Pole Position an d'Course, dëst virum Vallteri Bottas op Mercedes.

Um Enn war et de Brit Lewis Hamilton, dee sech d'Victoire séchere konnt, dëst virum Hollänner Max Verstappen an dem Sebastian Vettel.

Nom Depart war et dem Verstappen gelonge seng éischte Plaz ze verdeedegen. Kee sou gudde Start hat dogéint de Vallteri Bottas. No enger liichter Kollisioun an der éischter Kéier war hien zeréckgefall, sou dass sech de Lewis Hamilton op déi 2. Positioun verbessere konnt.

Un der Spëtzt hat sech een Zweekampf ëm d'Victoire erauskristalliséiert. De Verstappen louch no 40 vun insgesamt 70 Ronnen manner ewéi 1 Sekonn virum Hamilton, ma déi zwee konnte sech awer vum Rescht vum Feld ofsetzen.

No engem Stopp vum britesche Mercedes-Pilot louch de Verstappen du relativ komfortabel an Avance, ma den Hamilton konnt mat deene neie Pneuen Ronn fir Ronn ophuelen, sou dass et um Enn awer nach eng Kéier spannend sollt ginn.

An der 67. Ronn sollt d'Entscheedung an dëser Course falen. De Verstappen, dee Ronn fir Ronn Zäit verluer hat, konnt näischt géint d'Attack vum Hamilton maachen a sou war et um Enn och de Mercedes Pilot dee sech d'Victoire sécheren. Zweete gouf de Verstappen, dee sech fir seng staark Leeschtungen um Weekend net mat enger Victoire beloune konnt.

Am General konnt den Hamilton domat seng Avance weider ausbauen.