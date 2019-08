Den Optakt ass den Donneschdeg den Owend um Bostal-See am Saarland, wou d’Ekippe-Presentatioun ass.

Do ass dann awer och direkt eng éischt Wäertung am St Wendeler Land.19 eenzel Wäertunge sti bis e Sonndeg un. 56 Autoen sinn um Depart, dorënner der 12, déi an der WRC-WM matfueren. Favorit ass de Finn Ott Tänak, deen den Ament am General-Klassement virop läit.

Mam Patrick Gengler ass och ee Lëtzebuerger mat derbäi.