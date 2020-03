D'Organisateure vun der MotoGP hunn opgrond vum Coronavirus decidéiert, de Saisonsoptakt ofzesoen. Dat gëllt awer just fir Kinneksklass.

De Weekend vum 6. bis den 8. Mäerz sollt den Optakt vun der Saison an der Kinneksklass vun der Motorrads-WM sinn. D'Leef vun de Klasse Moto 2 a Moto 3 sollen awer wéi geplangt sinn.

De Motorrad-Weltverband FIM begrënnt d'Ofso mat verschäerften Bedingungen am Katar, fir anzereesen. Et wieren nämlech eleng 6 vun 22 Fuerer Italiener, an déi missten am Katar 14 Deeg a Quarantän.

D'Fuerer aus der Moto 2 a Moto 3 si schonns méi laang am Katar, well si scho fir Tester do waren, a sinn domat vun dëser Reegelung net betraff.

Dëst ass net dat éischt Evenement, dat ofgesot gëtt. D'Formel-1-Course a China gouf jo schonns éischter ofgesot.