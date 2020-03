Wéinst der Angscht virum Coronavirus gouf decidéiert, dass keng Spectateure beim 2. Grand Prix vun der Saison dierfen dobäi sinn.

Dat gouf e Sonndeg de Moie vun den Organisateure matgedeelt. Déi Course gëtt an zwou Woche gefuer. „D'Sécherheet huet iewescht Prioritéit", esou den Organisateur op Facebook. De Grand Prix a China, deen am Abrëll sollt gefuer ginn, gouf jo schonn Ufank Februar ofgesot.

D'nächst Woch fänkt d'Formel-1-Saison mam Grousse Präis vun Australien zu Melbourne un.