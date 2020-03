Den 03. Mee 2020 gëtt zu Zandvoort an Holland nees eng Formel-1-Course gefuer, falls de Coronavirus dat dann zouléisst.

Fir d'lescht gouf 1985 e Grousse Präis an Holland ausgedroen. De Circuit gouf extra fir d'Kinneksklass moderniséiert an ëmgebaut. Et goufen zwou géi Kéieren agebaut, déi staark un den Indianapolis Motor Speedway an den USA erënneren.

De Max Verstappen huet sech positiv zum Circuit geäussert, deen mat sengem RB8 e puer Demo-Ronnen huet dierfen fueren. "Ech hunn de Circuit schonn ëmmer super fonnt, awer mat deene géien Kéieren, huet d’Streck eng néi Dimensioun erreescht" sot den Hollänner.

Den éischte Grand-Prix vun der Saison gëtt dëse Weekend zu Melbourne an Australien gefuer.