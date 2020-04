Wéi de Lëtzebuerger Stock-Car-Verband e Sonndeg matgedeelt huet, ass d'Meeschterschaft 2020 hei am Land annuléiert ginn.

Wéinst der aktueller Situatioun ëm d'Corona-Pandemie ginn dëst Joer keng Stock-Car-Coursse gefuer.

1992 gouf et wéinst feelenden Autorisatioune fir d'Pisten, op deene sollt gefuer ginn, en änlechen Zenario. Et well een elo kucken, wéi een dës Paus sënnvoll kann notzen, fir d'Zukunft ze preparéieren.

PDF: Schreiwes vum Lëtzebuerger Stock-Car-Verband