Et besteet fir d'Formel 1-Saison aktuell nach kee Kalenner. Verschidde Coursse wäerte wuel verluecht ginn, ma déi a Frankräich a Monaco fale wuel ganz aus.

Déi aktuell Gesetzer wéinst der Pandemie a Frankräich géifen et net erlaben, fir eng Course bei eisen Noperen z'organiséieren. U sech sollt de Grousse Präis vu Frankräich zu Le Castellet den 28. Juni gefuer ginn, ma aktuell wäert d'Saison an der Kinneksklass wuel net virum 5. Juli mat enger Course an Éisträich ufänken, dann awer ouni Zuschauer an ouni Journaliste a mat strengen Oplagen fir d'Ecurien. Aktuell hofft d'Federatioun, datt ee mat engem aktualiséierte Kalenner 18 Courssen dës Saison kéint fueren.