Audi huet matgedeelt, dass si um Enn vum Joer d'DTM wäerte verloossen.

Dat huet de Virstand vun den Ingolstäter decidéiert, déi sech elo komplett op Formel E wëlle konzentréieren. "Op engem Wee zu engem Fournisseur mat billanzieller CO2-neutraler Premium-Mobilitéit, setzt Audi beim Motorsportprogramm nei Prioritéiten.

Hiert Engagement an der Tourewon-Rennserie DTM wäert d'Mark mat de véier Reng iwwer 2020 eraus net verlängeren, heescht et am Pressecommuniqué. Och déi ekonomesch Erausfuerderung duerch d'Corona-Pandemie hätt eng Roll bei dëser Entscheedung gespillt.

Domat ass BMW de leschte Konstrukteur vun der Traditiounsserie, déi kuerz virum Aus steet.