D'Corona-Pandemie hat jo och gréisser Auswierkungen op d'MotoGP-Saison. D'Organisateuren hunn elo awer en Datum festgeluecht, wéini et lassgoe soll.

An dat mat engem duebele Rendez-vous zu um Circuit zu Jerez a Spuenien. Minimum 13 Coursse sollen dës Saison gefuer ginn, alleguerten an Europa an dat tëscht Juli an November. Et spekuléiert een och nach domat, fir méi spéit am Joer 4 weider Courssen ze fueren.

Ob bei de Coursse Spectateuren dobäi dierfe sinn, hänkt dovun of, wéi d'Legislatioun an den eenzele Länner ausgesäit.

D'Saison sollt eigentlech schonns den 8. Mee am Katar ufänken.