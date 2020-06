D'Formel-1-Legend soll seng eegen, gesond Stammzellen ageplanzt kréien, wou der elo nach beschiedegt sinn. Dëst soll hëllefen, d'Zellen ze regeneréieren.

D'Operatioun soll vum berüümte franséische Kardiolog Dr. Philippe Menasche duerchgefouert ginn. Deen nämmlechten Dokter soll de fréiere Formel-1-Weltmeeschter schonn am September operéiert hunn. Mat der Stammzellentransplantatioun soll sech säin Nervesystem besser erhuele kënnen. Den italienesche Medien no soll dës Operatioun fir déi nächst Deeg virgesi sinn.

2013 ass de Michael Schumacher beim Schifuere verongléckt an huet sech schwéier um Kapp blesséiert. Hie war 254 Deeg am Spidol an dovunner 6 Méint an engem kënschtleche Koma. Seng Famill ass net méi an der Ëffentlechkeet an hält déi meescht Informatiounen iwwer säi gesondheetlechen Zoustand fir sech.