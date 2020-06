Schonn nees goufe Grouss Präisser an der Formel 1 wéinst dem Coronavirus annuléiert.

Zu Baku am Aserbaidschan an zu Singapur wier ze vill Ongewëssheet ronderëm d'Corona-Kris an et kéint een d'Strecken net opbauen. De Grousse Präis vu Japan, deen zu Suzuka gefuer gëtt, wier wéinst de Reesbeschränkungen ofgesot.

Bei der Formel 1 wier een awer dovunner iwwerzeegt, datt een d'Saison Mëtt Dezember mat 15 bis 18 Courssen ofschléisse kann. De ganze Kalenner soll virum spéide Start vun der Saison um 5. Juli erauskommen.

Bis ewell sinn Courssen an Éisträich, an Ungarn, zu Silverstone, a Spuenien, an der Belsch an an Italie geplangt. Dëse provisoresche Kalenner gouf Ufank Juni bekannt. D'Fans musse leider doheem bleiwen. D'Saison hätt sollen de 15. Mäerz zu Melbourne ufänken, wéinst der Pandemie goufen awer vill Courssen annuléiert.