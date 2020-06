Wann näischt méi dotëscht kënnt, da soll den 3. Juli um Red-Bull-Ring zu Spielberg an Éisträich déi nei Saison am Porsche Supercup ufänken.

An de leschten zwee Joer huet e jonke Lëtzebuerger Pilot am Porsche Supercup mat ganz gudde Resultater op sech opmierksam gemaach. Den Dylan Perreira stoung no Victoiren zu Hockenheim an zu Spa Francorchamps all Kéier um ieweschten Träppche vum Podium.

En Dënschdeg de Moie gouf säin neie Programm fir d'Saison 2020 an der Coque presentéiert. Virun der Pressekonferenz huet den Dylan Pereira awer nach zesumme mam Sportminister Dan Kersch säin neie Kontrakt als Sportzaldot ënnerschriwwen.

No sengen 2 Victoire am Porsche Supercup zejoert huet dës Saison bis ewell de Coronavirus den 23 Joer ale Pilot a seng Konkurrente gestoppt. Dofir stoungen dann awer digital Courssen am Simulator um Programm. Hei gouf et eng Victoire zu Spa.

Wann elo näischt méi dotëscht kënnt, da soll den 3. Juli um Red-Bull-Ring zu Spielberg an Éisträich déi nei Saison am Porsche Supercup ufänken. Duerno wäert den Dylan Pereira nach 7 Mol an anere Länner op der Startlinn stoen. D'Zil dëst Joer ass et ënnert anerem, fir um Enn am General um Podium ze stoen.