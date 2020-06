D'Superbike-Pilote kruten e Freideg matgedeelt, datt hir Weltmeeschterschaft Enn Juli zu Jerez a Spuenien nees weidergeet.

De Chris Leesch ass och mat engem Sportbike ënnerwee. De 24 Joer ale Lëtzebuerger geet awer am spuenesche Superbike-Championnat a bei der Endurance-Weltmeeschterschaft un den Depart. Ma och déi Motorrad-Pilote wëssen elo wat de Kalenner ugeet, wou se dru sinn.

Superbike Chris Leesch / Reportage Franky Hippert

De Chris Leesch start elo de Weekend vum 25. Juli zu Navara am spuenesche Superbike-Championnat an d'Saison:

"D'lescht Woch krute mer de Kalenner. Et ass natierlech gutt, sech elo mol endlech kënnen ze situéieren. De Programm ass par rapport zu den anere Saisonen awer méi chaotesch. Do muss ee sech elo gutt organiséieren, well d'Fliger net all esou disponibel sinn. Déi éischt Tester sinn elo de 6. a 7. zu Barcelona."

Fir de 24 Joer alen Motorrad-Pilot waren déi lescht Méint, wéinst dem Coronavirus, op sportlechem Plang, natierlech och komplizéiert:

"Moto fuere konnt ech guer net bis virun zwou Wochen. Hei am Land hu mer nach ëmmer keng Rennstreck op där mer kéinten trainéieren an d'Grenze ware jo zou. Mäin Haapttraining d'Vëlofueren konnt ech awer ganz gutt ausüben. Mäi Kraafttraining konnt ech doheem maachen, och wann et net dat nämmlecht war wéi an engem grouss Kraaftraum."

Op finanziellem Plang gëtt et awer kuerzfristeg alles anescht wéi einfach:

"Ganz vill Ekippen hu finanziell Problemer kritt duerch dës Kris hei. Et si Sponsoren, déi sprangen of, et ass och méi deier ginn, Stecker erbäizekréien. Och perséinlech Sponsore vu mir sinn ofgesprongen, et gëtt natierlech komplizéiert fir mech, et misst awer zum Schluss iergendwéi opgoen."

Groussen Highlight vun der Saison fir de Lëtzebuerger Motorrad-Pilot Chris Leesch sinn dann de leschte Weekend am August d'24 Stonne vu Le Mans.