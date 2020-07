Vun e Freideg u kënnen d'Motoren an der Formel 1 no enger Zwangspaus vu 4 Méint nees huerelen.

De Weekend fänkt eng verkierzte Saison an der Kinneksklass vum Automobilsport da mam Grousse Präis vun Éisträich zu Spielberg un. De Gérard Lopez ass nach ëmmer am Directoire vun der Ecurie Renault.

Mercedes setzt en Zeechen an der Lutte géint de Rassismus. De klassesche Sëlwerfeil ass fir déi éischt Course schwaarz lackéiert ginn.

Formel-1-Optakt mam Gérard Lopez / Rep. Fränky Hippert

Eent ass sécher: mat der leschter Saison ass ee bei Renault net zefridde gewiescht. Et hat ee sech virgeholl, d'Top 3 (Mercedes, Ferrari a Red Bull) unzegräifen, um Enn gouf een esouguer nach op der 4. Plaz vu Mc Laren iwwerholl. Mat enger 9. Plaz um Daniel Ricciardo, deen d'Ecurie jo lo um Enn vun der Saison verléisst, an enger 14. Plaz am WM-Klassement vum Nico Hülkenberg, deen am Wanter vum Estaban Ocon ersat gouf, waren d'Eenzelresultater och net zefriddestellend. Lo 2020 ass fir d'Ecurie mat der Raut éischter eng Iwwergangssaison.

Gérard Lopez: "Déi lescht Jore waren net gutt. Déi nächst Saison huet ee sech ganz staark organiséiert. Mir wëssen, datt Reegele sech do staark änneren. Do ginn dann d'Kaarten nei gemëscht. Dat wëll awer net heeschen, datt dës Saison näischt soll ginn."

Provisoresch ginn et lo mol 8 Courssen am Formel-1-Kalenner. Ee vun den Direktere vun der Ecurie Renault weess, datt een an enger exzeptioneller Situatioun ass. Lo e Sonndeg an dee Sonndeg drop sinn emol déi éischt zwou Courssen an Éisträich: "Et ass genausou katastrophal wéi fir aner Sportaarten. Deen Decalage ännert elo awer net vill, wie gutt oder net gutt ass. An de leschte Wochen ass quasi keng Entwécklungsaarbecht gemaach ginn."

Fir de Gérard Lopez ass et awer och vläicht de Moment, sech méi fundamental Froen an der Kinneksklass ze stellen:

"Déi ech scho fréier gestallt hu bei Lotus, déi ech och elo bei Renault stellen, an dat heescht, ob een déi Sportaart vläicht mat manner Moyennë ka spektakulär halen. Ech sinn an der Zäit kritiséiert ginn, well ech gesot hunn, datt d'Formel 1 40 bis 50 Mol méi ausgeet, wéi eng GP2-Ekipp, fir just e puer Sekonne méi séier ze sinn. Vläicht ass dës eng Situatioun, déi d'Leit dozou bréngt, ze iwwerleeën, ob een d'Formel 1 net misst fundamental restrukturéieren."

Am Mäerz gouf jo de Saisonsoptakt kuerz virum Grousse Präis vun Australien verluecht. E Freideg ass dann den éischte fräien Training zu Spielberg. E Sonndeg ass den Depart vum Grousse Präis vun Éisträich um 10 op 3. D'Fro, déi sech da stellt, ass, ob de Weltmeeschter Lewis Hamilton mam Rekordweltmeeschter Michael Schumacher, dee 7 mol gekréint gouf, ka gläichzéien, oder ob et d'Zäit vun der neier Generatioun vu Max Verstappen op Red Bull oder Charel Leclerc op Ferrari ass.