E Sonndeg ass den Optakt vun der Formel-1-Saison zu Spielberg an Éisträich.

Genee wéi an de Jore virdrun, sinn am Virfeld och ëmmer d'Coursse vum Porsche Supercup. An hei ass mam Dylan Pereira och ee Lëtzebuerger mat dobäi. Dës Saison ass hie bis elo just Courssen am Simulator gefuer. E Sonndeg geet et elo nees richteg lass.



Dylan Pereira: Ech sinn awer elo frou, dass dat fäerdeg ass an dass ech nees an engem richtegen Auto fuere kann. Mir kënnen awer elo eng ganz Saison fueren: 8 Courssen am Supercup an 10 Courssen am Carrera Cup Däitschland. Och wann et bis November geet, fannen ech et awer gutt, dass mir eng ganz Saison kënne fueren. Wann een aner Sportaarten kuckt, gesäit een, dass si dëst Joer guer näischt méi kënne maachen.

De Porsche-Pilot wëll reegelméisseg um Podium stoen.

Fir den Dylan Pereira ass e Sonndeg den Optakt vum Porsche Supercup. Déi leschte Saison huet de Lëtzebuerger d´Courssen um Hockenheimring an zu Francorchamps konnte gewannen. Am Schlussklassement koum hien no 9 Manchen och op déi 9 Plaz. Dëst Joer huet hie sech seng Ziler méi héich gesat.

Dylan Pereira: Esou vill wéi méiglech Courssen ze gewannen! Wann ech kucken, wat dat leschte Joer dra gewiescht wier, war ech schlussendlech net esou zefridden. Um Enn war ech den 9. Et ass net dat, wat menge Leeschtungen entsprécht. D´Zil ass dëst Joer, d´Arrivée esou dacks wéi méiglech ze gesinn an esou dacks wéi méiglech ze gewannen, an dass mir um Enn ëm d´Meeschterschaft kënne kämpfen. Wann ech dann ënnert den 3 Éischte wier, wier ech zefridden.

Den Depart vum Dylan Pereira senger Course ass e Sonndeg um 5 vir hallwer 1 zu Spielberg an Éisträich. Nom Porsche Supercup fiert dann d´Formel 1 déi éischte Course vun der Saison och zu Spielberg.