Nieft dem Bottas geet säi Mercedes-Kontrahent Lewis Hamilton un den Depart. Drëtte gouf de Verstappen.

No enger Zwangspaus vu ronn 4 Méint stoung um Samschdeg mam Qualifying vum Grousse Präis vun Éisträich den Optakt vun der neier Saison an der Formel 1 um Programm. D'Saison 2020 ass duerch de Coronavirus eng ganz besonnesch, dëst well bis elo provisoresch nëmmen 8 Coursë festgesat sinn.

Als Favorit goungen déi zwee Mercedes-Pilote Lewis Hamilton a Vallteri Bottas un den Depart, déi d'fräi Trainingen am Virfeld vum Qualifying ewell dominéiere konnten. Als Protest géint de Rassismus sinn déi zwee Mercedes Autoen och net, wéi üblech, sëlwereg, mee schwaarz.

Schonn am 3. fräien Training koum et zu engem Schockmoment. Hei war et de 25. Joer jonke Kanadier Nicholas Latifi, deen a sengem Williams bei sengem éischte Renn-Weekend an der Formel 1 eng Kollisioun hat, hie konnt awer um Qualifying deelhuelen. Um Enn koum hien hei allerdéngs op déi leschte Plaz.

No senger 5. Plaz an der leschter Saison sollt et fir de Sebastian Vettel och 2020 enttäuschend weidergoen. Hie gouf um Samschdeg just den 11. an hat soumat den 3. Qualifying verpasst.

Un der Spëtzt waren et wéi erwaart d'Mercedes-Piloten, déi sech déi éischte Plazen um Depart séchere konnten. D'Pole zu Spielberg war um Enn fir de Vallteri Bottas, dee sech virum Hamilton behaapte konnt. An der zweeter Rei stinn um Sonndeg de Max Verstappen op Red Bull an den 20 Joer jonke Lando Norris op McLaren.

Q3 CLASSIFICATION



It was CLOSE between the Mercedes pair!



Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

De Start vun der Course ass de Sonndeg um 15:10 Auer.