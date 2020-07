An enger verréckter Course ka sech de Valtteri Bottas virum Charles Leclerc an dem Lando Norris duerchsetzen.

An enger Course mat 3 Safety-Car-Phasen a 9 Ausfäll konnt sech de Valtteri Bottas (Mercedes) virum Charles Leclerc (Mercedes) an dem Lando Norris (McLaren) duerchsetzen. Fir de Lando Norris ass dëst déi éischt Podiums-Plaz a senger Karriär an e Riesen-Erfolleg fir McLaren.

De Lewis Hamilton (Mercedes) krut no enger Kollisioun mam Alexander Albon (Red Bull) eng Strof vu 5 Sekonnen zougesprach an ass doduerch op déi 4. Plaz zeréck gefall.

D'Course an Éisträich war déi éischt vun der neier Saison nodeems een opgrond vun der Corona-Kriis net wéi geplangt am Mäerz konnt ufänken. Bis elo sinn 8 Coursen fir dës Saison geplangt.

Resumé vun der Course

Virun der Course hat Red Bull e Protest géint de Lewis Hamilton (Mercedes) ageluecht, deen doropshin, wéinst engem Regelverstouss am Qualifiying, vun der 2. op déi 5. Plaz zeréck versat gouf.

Beim Depart ass jiddereen verschount bliwwen an et gouf keng Kollisiounen. Nodeems de Lando Norris (McLaren) nach de Max Verstappen an der éischter Ronn attackéiert huet, huet den Englänner an de Ronnen dono missen zwou Plazen ofginn an ass domadder op déi 5. Plaz zeréck gefall.

An der 12. Ronn hat de Max Verstappen (Red Bull) e Problem mam Auto wouduerch den Hollänner d'Course huet missen opginn. Den Hamilton hat sech doduerch du scho rëm op déi 2. Plaz no vir gekämpft.

LAP 14/71



Max is OUT ❌



Red Bull driver returns to the pits, the mechanics try to fix his car but to no avail. An unhappy Verstappen disappears into the garage...#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ZNHeExXFrn — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Opgrond vun engem Accident vum Magnussen (Haas), ass an der 27. Ronn de Safety-Car eraus komm, sou dat d'Fuerer nees all beieneen waren.

LAP 26/71



Magnussen spins out of the race and brings out the ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/vu3bpurOJR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

An de Ronnen dono hat Mercedes, mam Bottas op der 1. Plaz an Hamilton op der 2. Plaz, d'Course komplett ënner Kontroll a kee vun den aneren Ekippen konnt mat deenen 2 mathalen. Allerdéngs goufen et nach 2 weider Safety-Car-Phasen wouduerch d'Feld ëmmer nees zesumme komm ass.

Beim 3. Restart ass den Albon laanscht den Hamilton gezunn mee den Thailänner an den Englänner hu sech bereiert wouropshin den Albon sech gedréint huet an op déi lescht Plaz zeréck gefall ass. Opgrond vun dëser Kollisioun krut de Lewis Hamilton eng Strof vu 5 Sekonnen zougesprach an ass op déi 4. Plaz zeréck gefall.