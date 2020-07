Vill besser hätt dem Dylan Pereira säin Optakt vun der Saison net kéinte sinn.

Am Porsche Supercup koum hie gëschter op déi zweet Plaz. Just säin coequipier Jaxon Evans war méi séier wéi de Lëtzebuerger Rich Simon.

Den Dylan Pereira ass vun der 4. Plaz aus an d´Course gaangen. Hien hat awer ee super Depart a konnt sech duerch spektakulär Iwwerhuelmanöver direkt am éischten Tour op déi zweet Plaz no vir schaffen. Besser konnt een net fueren.

"Jo den éischten Tour war richteg gutt. Einfach esou gutt wéi méiglech ze starten an direkt laanscht ze kommen. An dunn hunn ech probéiert richteg Gas ze ginn, fir un den Jaxon Evans erun ze kommen. Du krut ech awer eng Verwarnung, well ech ze vill vun der Piste komm sinn a konnt dunn net méi esou pushen. Dunn hunn ech déi zweete Plaz geholl", sou den Dylan Pereira.

Fir de Lëtzebuergesche Pilot war et den 3. Podium am Porsche Supercup. A genee wéi bei deenen zwee déi lescht Saison war och dësen nees speziell. Bei senger éischter Victoire zejoert um Hockenheimring huet d´Course misse fréizäiteg ofgebrach ginn, an dofir goufen et keng Punkten. D´Freed huet sech um Podium a Grenze gehalen.

Bei senger Victoire zu Spa-Francorchamps ass guer keng Freed opkomm. Den Dag virdrun war den Anthoine Hubert a sengem Formel 2 déidlech verongléckt. An e Sonndeg zu Spielberg ware wéinst dem Covid-19 keng Spectateuren dobäi an ee richtegt Podium gouf et och net.

"Du kanns dech net mat de Mechaniker freeën, wanns du um Podium bass." seet de Pilot, "Dat ass wéinst dem Corona."Wéinst dem Coronavirus goufen d´Piloten och vill getest.

"Bon et geet. Mir goufen 2-3 Deeg op der Streck getest. Direkt schonns en Donneschdeg an och nach um Sonndeg de Moien." sou den Pereira op d'Froo iwwert Corona-tester.

Schonns dëse Sonndeg geet den Dylan Pereira nees zu Spielberg un den Depart.