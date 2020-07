Et gesäit fir d'nächst Saison ganz no engem Comeback vum Fernando Alonso an der Formel 1 aus, méi konkret bei der Ecurie Renault.

Verschidden international Medie mellen dat. E Mëttwoch soll et offizialiséiert ginn. Den 38 Joer ale Spuenier, dee schonn 2005 an 2006 Weltmeeschter mat der franséischer Wierksekipp gouf, géif dann de Cockpit vum Daniel Ricciardo iwwerhuelen.

D'Léift tëscht dem Australier a Renault huet sech jo och a Grenze gehalen. De Ricciardo wiesselt no just 2 Saisone bei McLaren. Den Alonso war lo an de leschte 19 Méint virun allem bei Indy-Car-Courssen an Amerika, de Laangstreckecoursse wéi Le Mans oder och nach der Rallye Dakar am Asaz.

Eisen Informatioune no soll de Spuenier eng Zort Léiermeeschter fir den Esteban Ocon ginn. Dat 23 Joer jonkt franséischt Talent sëtzt jo an deem anere Cockpit bei Renault.

Nieft dem Alonso sollen och nach den Däitschen Nico Hülkenberg, deen och scho bei Renault war an esouguer och de Finn Valtteri Bottas, deen e Sonndeg mat Mercedes nach den 1. Grand Prix vun der Saison an Éisträich gewonnen huet, bei der Ecurie mat der Raut am Gespréich gewiescht sinn.