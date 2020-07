Um spektakuläre Circuit zu Mugello an Italien gëtt am September fir déi éischte Kéier eng Formel 1 Course gefuer.

Dat huet F1-Organisatioun viru Minutten annoncéiert. De Groussen Präis vun der Toskana ass fir den Weekend vum 11ten bis den 13ten September ugesat, also direkt nodeems Boliden zu Monza gefuer sinn. Dat ass eng gutt Nouvelle fir Ferrari. Dëse Circuit ass net nëmmen am Besetz vun der Scuderia mee et wier och déi 1.000 Course fir déi Rout an der Formel 1. Och de Grousse Präis vu Russland zu Sotschi gouf an de Kalenner opgeholl. Dës Course ass fir den 27. September programméiert. We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6 — Formula 1 (@F1) July 10, 2020