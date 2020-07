Bei schwéiere Wiederkonditiounen huet sech de Fuerer vu Mercedes virum Max Verstappen an dem Carlos Sainz duerchgesat.

An der Formel 1 huet de Weltmeeschter Lewis Hamilton, am Reen vu Spielberg, de Qualifying dominéiert. De Mercedes-Pilot geet e Sonndeg beim zweete Grousse Präis vun der Saison, deen nees an Éisträich gefuer gëtt, vun der Pole Position an d'Course. Vun der 2. Plaz fiert de Max Verstappen op Red Bull fort.

An der zweeter Rei stinn de Carlos Sainz Junior op McLaren an den Valterri Bottas um zweete Mercedes. 5. an der Qualifikatioun gouf de Fransous Estaban Ocon op Renault. Well et ze vill gereent hat, konnt de Qualifying net wéi virgesinn ufänken. Den Depart vun der Course ass e Sonndeg de Mëtteg um 10 op 3.

Start-Schwieregkeeten

Nodeems den 3. fräien Training um fréie Samschdegmëtteg wéinst ze vill Reen ofgesot ginn ass, war och laang onkloer op de Qualifying zu Spielberg kéint gefuer ginn.

Eng gutt hallef Stonn nom eigentlechen Depart huet sech d'Wieder dann awer e bësse berouegt, sou dass de Qualifying mat engem Retard vu 36 Minutten awer nach gestart ass.

Och wa sech de Reen berouegt huet, war et fir d'Fuerer alles anescht wéi einfach op der immens naasser Streck gutt Zäiten ze fueren. Zemools Ferrari huet sech schwéier gedoen, sou dass de Charles Leclerc et mat der 11. Plaz net an de Q3 gepackt huet. De Sebastian Vettel huet et mat der 10. Plaz nach esou just an de leschte Qualifying gepackt.

Um Enn war de Lewis Hamilton de séiersten a séchert sech mat engem däitleche Virsprong vu méi wéi enger Sekonn d'Pole fir d'Course Sonndeg. Op déi zweet Plaz huet et de Max Verstappen virum Carlos Sainz gepackt, dee mat McLaren Drëtte ginn ass.