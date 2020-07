De Lëtzebuerger huet sech an deenen éischten 2 Ronne vun der 3. op déi 1. Plaz no fir geschafft a konnt des Plaz bis zum Schluss verdeedegen.

Nodeems um Samschdeg wéinst de schlechte Wiederkonditioune kee Qualifying konnt gefuer ginn, ass dësen um Sonndeg de Moien nogeholl ginn. An der Mëttesstonn stoung dunn déi 2. Course vun dëser Saison um Programm.

Den Dylan Pereira ass vun der 3.ter Plaz aus an d'Course gaangen. Mee direkt nom Start huet de Lëtzebuerger 1 Plaz konnte gutt maachen an huet an deenen éischten 2 Ronnen de Pole-Leader Ayhancan Güven immens ënner Drock gesat. Béid Fuerer hu sech näischt geschenkt, an esou huet de Dylan Pereira sech no engem flotten Duell tëscht béid Fuerer um Enn vun der 2. Ronn sech op déi 1. Plaz gesat. De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer huet sech lues awer sécher ëmmer méi ofgesat a gewënnt no 17 Ronnen souverän d'Course zu Spielberg.

No der 2. Plaz leschte Weekend um nämmlechte Circuit an der Victoire um Sonndeg leit den 23 Joer ale Pereira och am General op der 1. Plaz. Fir den Dylan Pereira ass et no Hockenheim a Spa zejoert, seng drëtte Victoire am Porsche Supercup.

Nächste Course ass den 19. Juli um Hungaroring.