Iwwerdeems hu béid Ferrari Piloten sech an der 1. Ronn no engem Feeler vum Charles Leclerc selwer aus der Course geholl.

De Lewis Hamilton huet an der 2. Course an dëser Saison seng 1. Victoire konnte feieren. De Mercedes Pilot ass vun der Pole Positioun eng oofgekläerte Course gefuer a konnt sech no 71 Ronnen um Red Bull Ring zu Spielberg virum Valtteri Bottas a Max Verstappen op Red Bull duerchsetzen. Fir Ferrari gouf et een Debakel.

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Resumé vun der Course

Bei Ferrari ass direkt an der 1. Ronn Negativ-Serie weider gaangen. De Charles Leclerc huet an enger Riets Kéier d'Situatioun ënnerschat an ass doduerch an de Sebastian Vettel geknuppt. Dem däitsche säin Heckfliggel ass bei dësen Opprall beschiedegt ginn an de 4-fache Weltmeeschter misst säin Auto an der Box ofstellen. Och fir säin Team-Kolleeg war d'Course no der 1. Ronn fäerdeg. E Weekend fir ze Vergiessen fir Ferrari.

Un der Spëtzt konnt de Lewis Hamilton seng Féierung virum Max Verstappen an dem Carlos Sainz behaapten. An der 6. Ronn huet de Spuenier dunn awer de Vallteri Bottas misste laanscht loossen. 4 Ronnen dorops ass och de Alex Albon laanscht de Carlos Sainz gefuer.

LAP 9/71



Albon closes in on Sainz and passes the McLaren!



He's up to P4 👏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lxUraNnPXJ — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

De Max Verstappen war den éischte vun den Top 3, deen de Wee an d'Box fonnt huet, dëst an der 25 vun 71 Ronnen. 3 Ronnen dorops ass och de aktuelle Weltmeeschter an d'Box komm, an ass virum 22-järegen Hollänner erëm op d'Streck eraus komm. Den Undercut Versuch vu Red Bull huet domat net funktionéiert.

Um Podium steet nieft dem Gewënner Lewis Hamilton säi Mercedes Kolleeg Valtteri Bottas, deen 3 Ronne virum Schluss de Max Verstappen nach iwwerhuele konnt. Am Mëttelfeld ass de Sergio Pérez am Racing Point eng formidabel Course gefuer an huet sech Plaz fir Plaz no fir gekämpft. De Mexikaner deen als 17 a Course gaangen ass klasséiert sech am Zil als 5.