Et wier allefalls eppes, wat Jidderengem sollt Suerge maachen, sou de Red-Bull-Chef Christian Horner.

E Sonnden hat d'Ecurie Renault d'Performance an d'Legalitéit vun de Racing-Point-Maschinnen a Fro gestallt an eng Plainte bei d'International Motoring Federation (FIA) erageschéckt. De Lewis Hamilton hat de Grousse Präis vun Éisträich e Sonnde gewonnen. De Sergio Perez, deen op der 17. Plaz gestart ass, war schlussendlech 6. ginn. Renault kritiséiert Racing Point a geheit hinne vir, en Auto gebaut ze hunn, deen net original ass, zemools wat verschidden Autosdeeler ugeet. D'FIA huet d'Plainte vu Renault akzeptéiert a wäert och deementspriechend der Saach op de Grond goen.

Dem Perez säi Co-Equipier Lance Stroll sot no der Course, si hätten effektiv e ganz gudden Auto, kloer méi séier wéi Renault, McLaren an anerer.

Racing Point huet Mercedes-Motoren a si lescht Joer 7. ginn am Constructeurschampionnat. Ähnlechkeeten tëscht Mercedes a Racing-Point-Maschinne sinn ewell opgetaucht wärend der Pre-Saison, wou d'Team zouginn huet, si hätte sech bei Mercedes inspiréiert. Si hätte sech u Fotoen inspiréiert, mä hätten näischt Illegales gemaach.