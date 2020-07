E Samschdeg huet sech de Lewis Hamilton am Qualifying zu Budapest virum Valtteri Bottas an dem Lance Stroll duerchgesat.

Mam Sergio Perez a mam Lance Stroll stoungen um Enn vum Q1 béid Fuerer vun der Ekipp vu Racing Point un der Spëtzt. Déi hu sech no der Plainte vu Renault, déi d'Légalitéit an d'Performance vun de Gefierer a Fro gestallt huet, weiderhin immens staark gewisen. Eng weider Iwwerraschung ass et vu Williams ginn, déi et mat béiden Autoen an de Q2 gepackt hunn.

Do hat den Alexander Albon da mat e puer Problemer ze kämpfen an ass sou mat enger fir Red Bull enttäuschender 13. Plaz net an de Q3 komm.

Wéi och am Q2 huet och am leschte Qualifying Mercedes der Konkurrenz keng Chance gelooss a sou séchert sech de Lewis Hamilton eng weider kéier d'Pole Position virum Teamkoleeg Valtteri Bottas. De Lance Stroll huet et virum Equipier Sergio Perez op déi drëtt Plaz gepackt, domat geet Racing Point e Sonndeg mat béide Fuerer aus der zweeter Rei un den Depart.