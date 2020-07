E gudde Weekend huet de Lëtzebuerger Porsche-Pilot erwëscht an huet dëse mat enger Start-Zil-Victoire gekréint.

Et war déi éischte Pole fir den Dylan Pereira dës Saison an déi konnt hien direkt ideal ausnotzen. De Lëtzebuerger konnt sech déi maximal Punkten um Hungaroring sécheren an esou och seng Avance am Generalklassement ausbauen.

Hien huet mat senger Victoire den Ayhancan Güven op d'Plaz 2 an den Larry ten Voorde op d'Plaz 3 verdrängt. Säin Teamkolleeg Jaxon Evans, bis virun der Course Zweeten am Generalklassement, krut eng Strof no enger Kollisioun mat engem anere Pilot an huet domadder vill Sekonne, Plazen a Punkte missten abéissen a gouf zum Schluss als "Not classified" gerechent.

Den Dylan Pereira konnt esou säin Avantage am Generalklassement ausbauen. De Lëtzebuerger Sportzaldot huet elo 70 vu méigleche 75 Punkten um Compte.

Schreiwes vum ACL

Cher Dylan, Quelle victoire!! 1ier du départ jusqu’au drapeau à damiers. Une victoire qui te permet d‘agrandir ton avance au championnat du Porsche Supercup.

Malheureusement nous n‘entendons pas assez souvent notre hymne national dans notre sport, mais en ces moments de joie la chaire de poule n‘y manque pas.

Félicitations à toi, ta famille et ton écurie, et que la saison continue ainsi.

Le Directoire de l‘ACL Sport

s. Marc Joseph

Président