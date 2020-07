E Freide gouf matgedeelt, dass den 11. Oktober de Grousse Präis um Nürburgring wäert sinn.

Dëse wäert net Grousse Präis vun Däitschland heeschen, mä Grousse Präis vun der Eifel. Dat wéinst lizenzrechtleche Grënn.

Dono ass de 25. Oktober eng Course zu Portimao a Portugal an den 1. November zu Imola an Italien. Dat wieren dann am ganzen 13 vun de 15 néideg Coursen, fir dass d'Formel 1 keng Perten op TV-Rechter mécht.

2013 hat de Sebastian Vettel déi lescht Course um Nürburgring gewonnen.