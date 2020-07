Zweete gouf de Maverick Viñales dëst viru sengem Coequipier Valentino Rossi, dee soumat no 17 Coursen erëm um Podium stoung.

Um Sonndeg stoung mam GP vun Andalusien, dee genee wéi den éischte Grousse Präis virun enger Woch och zu Jerez gefuer gouf, déi zweete Course vun der Saison um Programm. No senger Chute virun enger Woch an der Operatioun konnt de 6-fache Weltmeeschter Marc Marquez net un de Depart goen.

Beim Qualifying um Samschdeg war et no senger Victoire vu leschter Woch op en Neits de Fransous Fabio Quartararo, dee sech d'Pole séchere konnt. Hannert dem Petronas Yamaha Pilot waren et de Maverick Viñalez (Monster Energy Yamaha) an de Francesco Bagnaia (Pramac Racing) déi vun der Spëtzt an d'Course goungen.

Nom Depart konnt de jonke Fransous seng Positioun als Leader sécher verdeedegen a sech lues a lues vun der Konkurrenz ofsetzen. Duerch eng konstant Leeschtung konnt de Quartararo soumat an der zweeter Course vun der Saison seng zweete Victoire feieren.

Mam Bagnaia louch laang Zäit eng kleng Iwwerraschung an der Loft, ma den Italiener huet 5 Ronne viru Schluss vun der zweeter Plaz aus missen opginn, dëst well seng Ducati staark gedämpt hat.

Um Enn war et de Viñales, dee sech déi zweete Plaz séchere konnt, Drëtte goufe de Valentino Rossi.

Am General steet de Quartararo soumat mat der maximaler Punktzuel un der Spëtzt, dëst virum Maverick Viñales.

No der Chute vum Marquez vum leschte Weekend, goufen et och an der zweeter Course um Circuit zu Jerez eng Partie Ausfäll, ënnert anerem déi vum Brad Binder, deen no enger Chute huet missen opginn.

😱 @BradBinder_41's charge has ended with a monster highside!



Thankfully, the South African is up on his feet! ✊#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/Ej1nz0UQ6O — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020

Déi nächste Course ass an zwou Wochen zu Brünn an Tschechien geplangt.