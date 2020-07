De Weekend gouf déi 1. Course am Kader vun der GT World Challenge Europe gefuer, wou mam Clement Seyler och e Lëtzebuerger mat um Depart war.

De Clement Seyler huet zejoert d'Amateur-Wäertung vun de Blancpain European GT4 Series, zesumme mat sengem Teamkolleeg Pascal Bachmann op engem Aston Martin Vantage GT4 gewonnen.

Fir dës Saison gräift de jonke Lëtzebuerger eng Klass méi héich un. Hie fiert am Team Saintéloc Racing an engem Audi R8 LMS GT3 an der Laangstreckemeeschterschaft vun der GT World Challenge Europe.

Clement Seyler / © Saintéloc Racing

Déi 1. Course vun der Saison gouf dëse Weekend an Italien gefuer, méi genee zu Imola. Hei huet de Clement Seyler sech den Auto mam Fransous Michael Blanchemain gedeelt, grad ewéi mam Arthur Rougier. Si starten am Pro-AM Cup.

Am Qualifying huet all Pilot mussen an engem separate Qualifying mussen eng Zäit fueren. Fir d'Startplaz herno erauszefilteren, goufen all déi gefueren Zäiten addéiert. Fir d'Team mat der Startnummer #26 war et um Enn Plaz 42 vu 46. Domat ware si just déi 10. an der Pro-AM Cup Kategorie.

© Staff - PPS / www.pro-photos-sport.com

An der 3-Stonne-Course ass et dunn awer besser gelaf. Si konnte sech kontinuéierlech no vir schaffen, hu sech keng Feeler erlaabt a kommen um Enn op déi exzellente 24. Plaz am General, an esouguer op Plaz 3 am Pro-AM Cup. Gewonne gouf dës Kategorie vu Goodwin, West an Adam op engem Aston Martin Vantage AMR GT3 (Plaz 13 am General), viru Groggatt, Hui an Cheever op Ferrari 488 GT3 (Plaz 23).

De General gouf gewonne vum Kelvin van der Linde, dem Mirko Bortolotti an dem Maxime Vaxivière um Audi R8 LMS GT3, viru Campbell, Pilet a Jaminet um Porsche 911 GT3-R a Marciello, Boguslavskiy a Frage um Mercedes AMG GT3.

Schlussklassement

POS CLASS DRIVERS CAR LAPS GAP 1 Kelvin van der Linde, Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere Audi R8 LMS GT3 86 2 Matt Campbell, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet Porsche 911 GT3-R (991.II) 86 3.428 3 Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga Mercedes-AMG GT3 86 4.754 4 Dries Vanthoor, Christopher Mies, Charles Weerts Audi R8 LMS GT3 86 5.109 5 Markus Winkelhock, Dorian Boccolacci, Christopher Haase Audi R8 LMS GT3 86 9.403 6 Dirk Werner, Julien Andlauer, Klaus Bachler Porsche 911 GT3-R (991.II) 86 16.820 7 Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, James Calado Ferrari 488 GT3 86 17.647 8 Oliver Wilkinson, Rob Bell, Joe Osborne McLaren 720S GT3 86 20.078 9 Romain Dumas, Louis Deletraz, Thomas Preining Porsche 911 GT3-R (991.II) 86 20.399 10 Matteo Cairoli, Christian Engelhart, Sven Müller Porsche 911 GT3-R (991.II) 86 20.881 11 Ricardo Feller, Norbert Siedler, Mikael Grenier Lamborghini Huracan GT3 Evo 86 21.603 12 Silver Cup Patrick Kujala, Alex MacDowall, Frederik Schandorff Lamborghini Huracan GT3 Evo 86 22.276 13 Pro-AM Cup Chris Goodwin, Alexander West, Jonathan Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 86 25.444 14 Silver Cup Andrew Watson, Valentin Hasse Clot Aston Martin Vantage AMR GT3 86 25.892 15 Maro Engel, Luca Stolz, Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 86 26.370 16 Silver Cup Andrea Rizzoli, Adrien De Leener, Mikkel O. Pedersen Porsche 911 GT3-R (991.II) 86 26.417 17 Alvaro Parente, Andy Soucek, Jordan Pepper Bentley Continental GT3 86 26.717 18 Franck Perera, Giacomo Altoe, Albert Costa Lamborghini Huracan GT3 Evo 86 50.535 19 Silver Cup Aurelien Panis, Timothe Buret, Thomas Neubauer Lexus RCF GT3 86 58.628 20 Miguel Molina, Davide Rigon, Sergey Sirotkin Ferrari 488 GT3 86 59.110 21 Silver Cup Florian Latorre, Baptiste Moulin, Andrea Amici Lamborghini Huracan GT3 Evo 85 14.172 22 Silver Cup Jorge Cabezas, Patrick Assenheimer, Ezequiel Perez Companc Mercedes-AMG GT3 85 15.342 23 Pro-AM Cup Chris Froggatt, Jonathan Hui, Edward Cheever Ferrari 488 GT3 85 16.205 24 Pro-AM Cup Mickael Blanchemain, Clement Seyler, Adrien Rougier Audi R8 LMS GT3 85 17.182 25 Pro-AM Cup Pierre Ehret, Rino Mastronardi, Daniel Keilwitz Ferrari 488 GT3 85 18.826 26 Pro-AM Cup Niek Hommerson, Louis Machiels, Andrea Bertolini Ferrari 488 GT3 85 24.142 27 Pro-AM Cup Karim Ojjeh, Gilles Vannelet, Nick Yelloly BMW M6 GT3 85 37.042 28 Silver Cup Tommaso Mosca, Alex Aka, Nicolas Schöll Audi R8 LMS GT3 85 1:10.953 29 Pro-AM Cup Mauro Calamia, Roberto Pampanini, Ivan Jacoma Porsche 911 GT3-R (991.II) 84 14.826 30 Rodrigo Baptista, Maxime Soulet, Jules Gounon Bentley Continental GT3 84 19.096 31 AM Cup Bernard Delhez, Romano Ricci, Stephane Tribaudini Bentley Continental GT3 84 23.709 32 Silver Cup Rik Breukers, Stuart Hall, Benjamin Goethe Audi R8 LMS GT3 84 30.657 33 Pro-AM Cup Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen Lamborghini Huracan GT3 Evo 79 30.025 34 Pro-AM Cup Rob Collard, Leo Machitski, Sandy Mitchell Lamborghini Huracan GT3 Evo 78 1:00.442 35 Martin Kodric, Lewis Williamson, Ben Barnicoat McLaren 720S GT3 71 -29:46.234 36 Mattia Drudi, Kim Luis Schramm, Frederic Vervisch Audi R8 LMS GT3 69 -35:06.861 37 Silver Cup Nicolai Kjaergaard, Euan McKay, Frank Bird Bentley Continental GT3 68 28.325 38 Silver Cup Alex Fontana, Lucas Legeret, Benjamin Hites Mercedes-AMG GT3 64 29.435 39 Maxi Buhk, Fabian Schiller, Alessio Lorandi Mercedes-AMG GT3 61 -53:19.171 NC Lucas Mauron, Kikko Galbiati, Giovanni Venturini Lamborghini Huracan GT3 Evo 18 -2:17:23.682 NC Silver Cup Hubert Haupt, Sergey Afanasiev, Finlay Hutchison Mercedes-AMG GT3 58 -58:21.254 NC Dennis Lind, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli Lamborghini Huracan GT3 Evo 54 -1:06:51.705 NC Petru Razvan Umbrarescu, Pierre-Alexandre Jean, Sebastian Morris Bentley Continental GT3 13 -2:30:58.744 NC Pro-AM Cup Remon Vos, Tom Onslow-Cole Mercedes-AMG GT3 13 -2:30:58.133 NC Pro-AM Cup Jim Pla, Jean-Luc Beaubelique, Fabien Barthez Mercedes-AMG GT3 13 -2:30:55.099 NC Pro-AM Cup Nico Bastian, Florian Scholze, Christian Hook Mercedes-AMG GT3 3 -2:54:32.395

Den nächste Rendez-vous ass vum 7.-9. August, nees an Italien, déi Kéier awer zu Misano.