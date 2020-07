De Grégoire Munster fiert dëst Joer mat Ënnerstëtzung vu Hyundai op engem i20 R5 an der ERC a konnt do direkt um 1. Rallye positiv Akzenter setzen.

Laang huet musse gewaart ginn, éier den 1. Laf vun der Rallye-Europameeschterschaft konnt gefuer ginn. De Weekend vum 24.-26. Juli gouf déi 1. Manche gefuer, dat am Kader vum Rally di Roma Capitale, engem Asphalt-Laf.

De Grégoire Munster ass hei mat sengem belsche Copilot Louis Louka op engem wierksënnerstëtzten Hyundai i20 R5 un den Depart gaangen. Et war eréischt den 2. Rallye op deem Auto fir de Grégoire. Wärend dem ganze Rallye konnt hie sech kontinuéierlech verbesseren an ass eng feelerfräi Course gefuer. De Rallye goung iwwer bal 200 Kilometer, verdeelt op 15 Speciallen.

© Josef Petru

Um Enn gewënnt de Russ Alexey Lukyanuk, zesumme mat sengem neie Copilot Dmitriy um Citroën C3 R5. Si behaapte sech mat 16,1 Sekonne Virsprong viru Basso/Granai op VW Polo GTI R5 a mat 1min03 op Solberg/Johnston, och op VW Polo GTI R5.

Plaz 7 geet u Grégoire Munster / Louis Louka um Hyundai i20 R5. Si hate bis zum Schluss e ganz spannende Kampf mam Filip Mares / Radovan Bucha op Skoda Fabia Rallye2 Evo, a behale 5,5 Sekonne Virsprong. An der Junior-Wäertung komme se mat deem Resultat op Plaz 4.

© Josef Petru © Josef Petru © Josef Petru © Josef Petru © Josef Petru

Nächste Rendez-vous an der ERC ass vum 14.-16. August bei der Rallye Liepaja a Lettland.