Nodeems de Sergio Perez vun der Ekipp Racing Point positiv op de Coronavirus getest ginn ass, huet den Nico Hülkenberg fir dëse Weekend seng Plaz als Ersatz ageholl. De fréiere Fuerer vu Renault huet et zum Schluss op déi 13. Plaz gepackt

Am Q2 huet sech de Lewis Hamilton an enger Kéier gedréint, sou dass de Qualifying fir eng kuerz Zäit misst gestoppt ginn. No der Reprise huet de Fuerer vu Mercedes, deen dëse Weekend d'Course a senger Heemecht fiert, et dann nach op déi 2. Plaz gepackt. Den Alexander Albon vu Red Bull ass mat enger enttäuschender 12. Plaz net an de Q3 komm.

Do huet Mercedes dann eng weider kéier gewisen dass sie am Moment net ze schloe sinn. Um Enn war de Lewis Hamilton de séiersten a geet domat vun der Pole Position un den Depart. Op déi zweet Plaz huet et de Valtteri Bottas gepackt an de Max Verstappen start e Sonndeg um 15:10 Auer vun der 3. Plaz.