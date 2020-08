Am Ferrari Challenge Europe ass dëst Joer mam Olivier Grotz och e Lëtzebuerger mat um Depart.

De Ferrari Challenge Europe ass a verschidde Klassen agedeelt. Den Olivier Grotz fiert hei an der Trofeo Pirelli AM fir d'Team Formula Racing, dëst op engem Ferrari 488 Challenge EVO.

Bei den éischten zwou Courssen stoung de Lëtzebuerger och direkt 2 mol um Podium, dëst de 4. a 5. Juli zu Imola an Italien, wou e jeeweils 2 mol op Plaz 3 a senger Klass iwwert d'Zillinn gefuer ass. Genee d'selwescht ass et gaangen den 18. an 19. Juli zu Barcelona, wou hien och all Kéiers op Plaz 3 gelant ass.

Zu Portimao (Portugal) ass et dunn um Samschdeg nach besser gelaf. An der Course ass et um Enn am Gesamt d'Plaz 2, ma vill méi wichteg fir hien ass d'Victoire an der Klass Trofeo Pirelli AM. Hie behaapt sech virum Matus Vyboh an dem Frederik Paulsen.

Um Sonndeg um 15 Auer ass déi 2. Course vum Weekend.