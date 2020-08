Op de leschten zwou Ronnen ass béiden Autoe vu Mercedes ee Pneu geplatzt. Mat engem Pneu manner ass et trotzdeem nach fir d'Victoire duergaangen.

Eng Enttäuschung ass et e Sonndeg scho virun der Course fir d'Ekipp vu Racing Point ginn. Den Nico Hülkenberg, deen als Ersatzfuerer fir den op Corona positiv geteste Sergio Perez agesprongen ass, konnt wéinst engem Schued um Gefier awer net un der Course deelhuelen. Doduerch si beim Grousse Präis vu Groussbritannien just 19 Autoen un den Depart gaangen.

Well et och scho bal Traditioun zu Silverstone ass huet et och dëst Joer net all ze laang gedauert bis de Safety-Car op der Stréck war. An der zweeter Ronn krut den Alexander Albon de Kevin Magnussen ze paken, deen da vun der Streck geflunn ass an dobäi ee Pneu verluer huet. E puer Ronne méi spéit huet et dann nach den Daniil Kvyat erwëscht, dee mat sengem Auto vun der Streck ofkomm an an d'Mauer gerannt ass.

Un der Spëtzt huet am Numm vum Lewis Hamilton a Valtteri Bottas wéi gewinnt Mercedes dominéiert, bis zwou Ronne viru Schluss ee Pneu vum Fuerer aus Finnland geplatzt ass. Duerch de Platten ass hien nach kuerz viru Schluss aus de Punkte gerutscht. Domat war et awer nach net gedoen, wéi kuerz drop als éischt de Carlos Sainz e Platten ze bekloen hat a bal gläichzïteg dann nach de Lewis Hamilton. De Max Verstappen huet et trotzdeem net méi gepackt de Réckstand op der leschter Ronn anzehuelen a sou wënnt de Lewis Hamilton zum Schluss op 3 Pneuen de Grousse Präis zu Silverstone virum Max Verstappen an dem Charles Leclerc.