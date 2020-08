Iwwer de Weekend ass de jonke Lëtzebuerger 2 Courssen am Spuenesche Superbike Championnat gefuer, dëst um Circuit vu Barcelona-Catalunya.

No engem méi schwéieren Start sollt et awer nach ee gudde Weekend fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger ginn.

An der éischter Cours vum Weekend ass nach net alles optimal gelaf fir de Chris Leesch.

„D’Gléck war net op onser Säit, esou dass ech no enger Chute am Feld den Uschloss un d’Spëtzt verluer hunn.“

Esou sollt um Enn déi 18. Plaz am General an déi 7. an der Kategorie "Open" fir de Chris Leesch erauskommen. Kee Grond awer, de Kapp hänken ze loossen, virun allem wann een d’Motivatioun vun alle bedeelegte Membere spiert a sech och gutt um Motorrad fillt. Genau mat dëser Mentalitéit ass hien dunn och an déi zweet Course vum Weekend gaangen.

Hei sollt et dann och däitlech besser klappen. No engem gudde Start konnt de 25 Joer jonke Motocyclist laang mat dem Spëtzegrupp matfueren. Zum Schluss sollt eng staark 11. Plaz am General, an esouguer déi 1. Plaz an der "Open-Kategorie" erauskommen. Och säin Team-Kolleeg ass eng staark zweet Course gefuer, an esou konnte béid Piloten de Weekend positiv ausklénge loossen.

No esou engem schwieregen Dag, wéi dat samschdes nach war, ass de Chris erliichtert, dass d’Gléck no laangem Waarden och erëm op hirer Säit war. Et hätt een an der leschter Course ganz kloer gesinn, dass ee mat dem Spëtzegrupp matfuere kann. Elo heescht et nach, déi puer kleng perséinlech Feeler op der Säit ze loossen, fir esou och villäicht eng Plaz ënnert den éischte 7 erauszefueren.