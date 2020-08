D'Formel 1 Ecurie Racing Point verléiert Punkten am Championnat vun de Konstrukteuren a muss eng säfteg Geldstrof bezuelen.

D'Plainte vu Renault, déi der Ecurie reprochéiert fir Mercedes kopéiert ze hunn, gouf acceptéiert. Domadder verléiert Racing Point 7,5 Punkten pro Auto deen am Championnat bedeelegt ass, dat heescht 15 am Ganzen a fält domadder vun der 5. op déi 6. Plaz.

Racing Point muss donieft 200.000 Euro Strof pro Auto bezuelen, also 400.000 Euro.

D'Strof bezitt sech allerdéngs just op déi 2. Course zu Spielberg, do wou Renault den éischte Protest ageluecht hat. Racing Point hat och schonn am Virfeld ugekënnegt, an Appell géint d'Urteel ze goen. Dat lescht Wuert ass also nach net geschwat.

Racing Point gëtt jo virgeworf, d'Bremsbelëftung vum Mercedes vun 2019 kopéiert ze hunn, an dat mat der Hëllef vu Mercedes. Racing Point huet ëmmer behaapt, si hätte just op Basis vu Fotoen de System nogebaut, an dat wier net illegal. Renault dogéint behaapt, et wier onméiglech dat just mat Hëllef vu Fotoen nozebauen. Si sinn der Meenung, dass Racing Point CAD-Zeechnunge vu Mercedes zur Verfügung gestallt krut.