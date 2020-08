An engem spannende Qualifying konnt sech de Valtteri Bottas d'Pole virum Lewis Hamilton an dem Nico Hülkenberg sécheren.

Schonn am Q1 hat de Sebastian Vettel (Ferrari) Problemer an huet missen zidderen, fir an de Q2 ze packen. Mat enger 13. Plaz ass him dëst dann awer nach gelongen. Am Q2 war dann awer allerdéngs scho Schluss a packt et just op déi 12. Plaz.

Den Ersatzfuerer vu Racing Point, Nico Hülkenberg, huet allerdéngs eng ganz gutt Figur ofginn an ass am Q2 op déi 2. Plaz gefuer.

Am Q3 huet de Valtteri Bottas nach an der leschter Ronn sengem Teamkolleg dem Lewis Hamilton d'Pole geholl. Mat enger staarker Performance kënnt de Nico Hülkenberg op déi 3. Plaz virum Max Verstappen.