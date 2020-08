Beim Qualifying zu Silverstone vum Porsche Super Cup kennt den Dylan Pereira um Samschdeg op déi 4. Plaz. D'Pole konnt sech den Ayhancan Güven sécheren.

Am Qualifying zu Silverstone ass den Dylan Pereira op déi 4. Plaz gefuer. No der 7. Plaz am Qualifying op der nämmlechter Streck leschte Weekend ass dëst eng Verbesserung vun 3 Plazen, allerdéngs net optimal fir de Lëtzebuerger dee io momentan de General uféiert.

D'Pole konnt sech den Tierk Ayhancan Güven virun den 2 Hollänner Larry Ten Voorde an dem Max Van Splunteren sécheren.