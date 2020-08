Am Kader vun de Le Mans Series war déi Lëtzebuerger Ekipp e Samschdeg zu Spa am Asaz. Um Enn ass et eng gutt 8. Plaz an domat éischt Punkten.

Nodeems den Nicolas Mélin déi éischt Course vun der Saison verpasst hat, war hien zu Spa awer nees mat dobäi an hie konnt den Duqueine D08 op déi exzellent 3. Plaz am Qualifying positionéieren. Dat war dat bescht Resultat am Qualifying, zanter Racing Experience zejoert bei de LeMans Series matfiert.

© Jérôme Contous - Undergroundpictures

De Fransous ass och de Start gefuer a konnt no enger Stonn de Cockpit op der gudder 4. Plaz u säin Teamkolleg David Hauser iwwerginn. Et war dem David säin éischte Renn-Asaz an dësem neie Gefier, nodeems hien a säi Brudder Gary Hauser sech iwwert d'Saison am Cockpit ofwiesselen. Beim Boxestopp huet den Equipage am Auto mat der Nummer 11 e puer Positioune verluer, déi den David an der Course och net méi wierklech konnt guttmaachen.

© Jérôme Contous - Undergroundpictures

17 Minutte virum Enn vun der Course ass hie fir den 2. obligatoresche Stopp an d'Box komm, dat op der 7. Plaz. Hei huet en dunn eng weider Plaz op den direkte Konkurrent verluer. Um Enn kënnt hien als 8. iwwert d'Arrivée. Domat séchert sech Racing Experience dann och déi éischt 4 Punkten am Championnat.

Et war een no der Course virun allem houfreg op dem Nicolas Mélin säi super Resultat beim Qualifying. Liicht enttäuscht war een, dass een d'Plaze virun allem wärend de Boxestopps verluer huet. Schlussendlech ass een awer zefridden an d'Freed iwwert déi éischt Punkten an der Serie huet iwwerweit.

Déi nächst Course am Kader vun de Le Mans Series ass Enn August a Südfrankräich um Circuit Paul Ricard.