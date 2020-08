Dat mat enger reduzéierter Unzuel u Participanten, méi oder wéineger hallef esou vill wéi normal, grad esou wéi u Spectateuren.

Nodeems déi zoustänneg Ministèren en Infektiouns- an Hygièneskonzept vun der Nürburgring GmbH akzeptéiert haten, stoung der grénger Luucht zur traditioneller Klassikveranstaltung näischt méi am Wee. Allerdéngs goufen et déi üblech Restriktiounen, wéi zum Beispill eng kleng Zuel Zuschauer, Mindestzuel vu Leit am Fuererlager, zwee Meter Ofstand zum Nächsten, kee Catering, Maskepflicht a sou weider. Alles dat huet mussen agehale ginn. Et war ganz aussergewéinlech, mee déi knapp 300 Coureure mat hire knapp 400 Autoe waren awer frou, nees eng Kéier e puer Ronnen um Nürburgring ze dréinen. Am Mediaberäich war et och just enger bestëmmter Unzuel vu Fotografen a Journalisten erlaabt, iwwer dëst Event ze beriichten.

Trotzdeem goufe spannend Courssen an deene méi oder wéineger zesummegewierfelte Kategorië gebueden, wéi zum Beispill am Däitsche Rennsport Revival, der 100-Meilen-Trophy, der GT- a Sportwon-Trophy, de Formel-1-Klassiker vun 1970 bis 1990 oder och de ganz ale Sportsween bis 1960. De belsche fréiere Formel-1-Pilot Jacky Ickx a säi franséische Kolleeg René Arnoux hunn eng Partie flott Ferrarien aus dem Motorsport presentéiert. Dorënner dräi Ween vum lescht Joer verstuerwenen, dräifache Weltmeeschter Niki Lauda. Nodeems den Ickx aus dem Auto geklommen ass, sot hien, et wär eng Éier gewiescht, am Lauda sengem Ferrari 312 TB ze fueren. Insgesamt ware Rennween aus de leschten 100 Joer ze bestaunen, oder besser gesot ze fotograféieren. Vill Spaass mat de Fotoen.