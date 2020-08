De Weekend gouf et fir de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer eng drëtte Plaz zu Silverstone.

Dylan Pereira no Silverstone / Rep. Jeff Kettenmeyer

Déi lescht zwou Coursen zu Silverstone ass et fir den Dylan Pereira net grad esou gutt gelaf, wéi nach déi Coursse virdrun an Éisträich an zu Budapest.



Vun der éischter op déi zweet Manche zu Silverstone war et awer ee grousse Schratt no vir, sou den Dylan Pereira am RTL-Interview.

Silverstone wier komplizéiert fir si, well si do net getest hätten, sou de Pilot. De Setup vum Auto wier net sou, fir em déi éischt Plaz matzefueren gewiescht, si hätten hir Aarbecht vun engem op den anere Weekend awer gutt gemaach an donieft och vill fir d'Zukunft geléiert.

No 5 vun 8 Coursse bleift den Dylan Pereira Leader am General. De Lëtzebuerger huet elo nach 4 Punkten Avance op den Hollänner Larry ten Voorde. Den nächste Weekend geet et a Spuenien zu Barcelona weider.

Zu Barcelona wiere si schonn d'lescht Joer net sou schlecht gewiescht, soudass d'Chance gutt stinn, do besser opgestallt ze sinn, wéi zu Silverstone, sou den Dylan Pereira. Vun dohier wier een zimmlech optimistesch.

De Porsche Supercup gëtt virun der Formel-1-Coursse an no der Formel 2 gefuer.