Vun e Sonndeg un iwwerdréit RTL de Porsche Supercup live op RTL ZWEE op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu.

E Sonndeg ass viraussiichtlech déi drëttlescht Course vun der Saison, se gëtt um Circuit vu Barcelona gefuer. D'Emissioun op der Tëlee fänkt um 12.20 Auer un, de Start vun der Course ass um 12.25 Auer. De Kommentar vun der Course maachen den Tom Hoffmann an de Serge Pauly.

Den Dylan Pereira ass jo am Moment de Leader am General vum Porsche Supercup, dat no zwou Victoiren, enger zweeter, drëtter a sechster Plaz.