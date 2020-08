Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Spuenier Joan Mir op Suzuki an den Jack Miller vu Pramac Racing.

Hightlight vun der Course war eng schwéier Kollisioun tëscht de Maschnne vum Franco Morbidelli an dem Johann Zarco - de Valentino Rossi gouf esou just vum Accident verschount.

Béid Fuerer géif et den Ëmstänn entspriechend gut goen, heescht et vun offizieller Säit.

No de Botzaarbechten um Circuit vu Spielberg gouf d'Manche nei gestart. An hei war et den Italiener Andrea Dovizioso op Ducati, dee säin 3. Erfolleg bannent 4 Joer an Éisträich feiere konnt. Fir Ducati ass et de 5. Succès zu Spielberg hannereneen.

Den Andrea Dovizioso ass elo neie WM-Zweeten, dat hannert dem Fabio Quartararo op Yamaha. De Stefan Bradl, deen de blesséierte Weltmeeschter Marc Marquez ersetzt, ass als Leschten iwwer de wäisse Stréch gefuer.