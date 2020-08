Bei dëser Kompetitioun gëtt pro Land jeeweils ee Pilot, deen tëscht 12 a 14 Joer al ass, designéiert, an déi eenzel Piloten trieden da géinteneen un.

An dat ënnert deene selwechte Konditiounen: Chassis, Motor, Sëtz a Pneue si bei all Pilot déi selwecht. Dat, fir dass d'Course sech reng op d'Fuere selwer baséiert.

No 2 Victoiren an enger 4. Plaz konnt hien an der 4. Manche op der 2. Plaz starten, wou hie schlussendlech Zweete gouf. Soumat gouf de jonke Maxime Furon-Castelain Zweeten am General vun der éischter Kompetitioun, hannert dem Connor Zilisch.

PDF: Offizielle Communiqué vum ACL Sport